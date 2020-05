L'IdV contro la falsa ordinanza regionale dei test gratuiti agli immigrati

Dom, 10/05/2020 - 14:48 — La redazione

"Spesso - scrivono i dirigenti del Partito in Toscana - non condividiamo le strategie politiche adottate dalla Regione Toscana specialmente su alcune tematiche , ma questa volta contestiamo la notizia perché falsa. Nell'ordinanza si parla di test sierologici a carico delle Aziende sanitarie per alcune categorie lavorative. Ne pubblichiamo un estratto; studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie; medici ed infermieri operanti come libero professionisti; odontoiatri libero professionisti, Tabaccherie, i magistrati ed il personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico; maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi al momento della ripresa delle attività. Tra questi si fa riferimento anche ad operatori che lavorano nelle strutture di accoglienza che a noi risultano italiani e compreso i migranti che vengano accolti. Perciò l'ordinanza non dice che i migranti non pagano e gli italiani si. Forse sarebbe opportuno leggerle le delibere. Sui sierologici abbiamo dei dubbi perché non esiste nessuna prova scientifica certa, infatti si parla di ricerca cioè sperimentazione, su questo ci faremo sentire nei prossimi giorni". "Invitiamo - continuano dal partito - i cittadini ad informarsi." (Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 54 del 06 Maggio 2020).