CTT Nord presenta i nuovi mezzi Otokar a Massa

Mar, 07/05/2019 - 19:55 — La redazione

CTT Nord prosegue il suo impegno di rinnovo della flotta e nella giornata di Martedi 7 Maggio 2019 ha presentato in Piazza 4 Novembre presso il nuovo capolinea di Massa, 3 nuovi mezzi, che portano a 171 il numero di bus entrati in servizio da Marzo 2015 di cui 27 quelli entrati in servizio nel bacino di Massa Carrara a fronte di un parco mezzi totale di 126 mezzi. I bus in questione, sono 3 Otokar Navigo U in versione extraurbana e vanno a sostituire mezzi di precedente generazione con un netto miglioramento sul piano delle emissioni inquinanti e saranno impiegati sulle linee extraurbane della provincia di Massa Carrara. Il modello Navigo alimentato a gasolio e allestito con 33 posti a sedere. Impianto frenante ABS, controllo della trazione ASR, blocco della movimentazione del veicolo a porte aperte e sistema di rilevamento degli ostacoli a porte chiuse rientrano tra i sistemi di sicurezza standard Otokar. I bus sono anche dotati di sistema satellitare AVM che consente di monitorare diverse grandezze relative ai veicoli in movimento (es. posizione, percorso, velocità).

Il Presidente di CTT Nord, Andrea Zavanella, commenta: "Si tratta di un ulteriore passo nell’ammodernamento della flotta messo in moto dalla sigla del Contratto Ponte che prevede ancora diversi nuovi inserimenti. Sono previsti altri 19 bus nel mese di Maggio, Entro la fine dell’anno sono previsti ulteriori inserimenti di mezzi “piccoli” e ad inizio 2020 quelli legati alla gara CONSIP. Si tratta di investimenti importanti possibili oggi grazie al risanamento dei bilanci e alla confluenza dell’ex ATN in CTT e che garantiranno già alla fine di quest’anno un “riallineamento” della qualità della flotta a quello del resto della Toscana."

L'Assessore alla Mobilità, Marco Guidi, del Comune di Massa che dichiara: "Sono molto soddisfatto per l'acquisto di questi nuovi mezzi. L'Azienda ha dato una risposta concreta alle criticità che si erano registrate nei mesi scorsi. Pertanto ringrazio CTT Nord per lo sforzo fin qui messo in campo e per la collaborazione offerta. Il percorso intrapreso con l'Azienda e con la Provincia di Massa Carrara deve continuare perché il Comune di Massa chiede anche il miglioramento delle linee, in quanto la città in alcune zone non è ben servita. Riteniamo ad esempio necessario un collegamento tra i due ospedali Noa e Opa".

La Dirigente dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Massa Carrara, Beatrice Gavarini, dichiara: "Alcuni mesi fa ci sono stati problemi di carenza di mezzi; l'Azienda ha mantenuto le promesse fatte e l'Amministrazione Provinciale non può che esserne soddisfatta".

I tre mezzi sono stati benedetti da Don Giulio, Parroco del Duomo di Massa.

Nella foto: la benedizione di Don Giulio