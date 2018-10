Nella giornata di prevenzione del rischio cardio vascolare, ictus, tumore tiroide e seno, anche un percorso interattivo che simula l’ebbrezza

Mar, 02/10/2018 - 14:06 — La redazione

Un percorso interattivo che simula lo stato d'ebbrezza con dimostrazione di incidente, causato appunto dall'abuso di alcol sarà allestito nel grande piazzale della scuola ”San Filippo Neri” i meglio noti Fratelli Cristiani – di Viale Eugenio Chiesa 64, a fianco della Chiesa della Madonna della Misericordia ed antistante Piazza Garibaldi in occasione della giornata: “La prevenzione entra in …..classe” e gli specialisti incontrano la popolazione e fanno visite e screening (gratuiti) in ambulatori allestiti appunto nella grande scuola”San Filippo Neri” trasformata nell’occasione in un poliambulatorio specialistico. Responsabile scientifico e direttore sanitario anche di questa “ giornata” la dottoressa Maria Laura Valcelli . Confermata la presenza del Prof. Ferruccio Bonino Ordinario di Gastroenterologia, Ricercatore Senior Associato - Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerce Fondazione Italiana Fegato, AREA Science Park, Campus Basovizza, Trieste. Il prof. Bonino è uno scienziato di fama internazionale per gli studi sui virus epatici maggiori: e B e C per questi insignito di importanti riconoscimenti. L’evento è di carattere regionale ed è organizzata dalla Misericordia di Massa, coadiuvata da un gruppo di specialisti volontari e si terrà sabato 6 ottobre ore 9-14. Non occorre appuntamento basta presentarsi, i biglietti per le visite tutte completamente gratuite saranno consegnati, vista l’affluenza delle volte precedenti fino alle ore 10,30. La simulazione di ebbrezza, coordinata da un gruppo di volontari della Misericordia presente un medico, sarà effettuata con occhiali simulatori particolari. Si tratta di un ottimo strumento per comprendere, educare e sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze del consumo eccessivo di alcool. Questa “prova” sarà” possibile anche effettuarla allo stand della Misericordia in piazza Mercurio nella giornata del 4 ottobre dove verranno effettuate anche esposta ambulanza e mezzo attrezzato, montata una tenda della protezione civile con mostra fotografica presente anche unità cinofile. Infatti questi occhiali utilizzano una tecnologia ottica in grado di simulare una situazione simile a quella della ubriachezza. Indossando gli occhiali i comportamenti cambiano: si ha perdita di equilibrio, distorsione della vista, allungamento del tempo di reazione. Semplici attività come camminare diritti, afferrare oggetti, restare in equilibrio su una gamba diventano difficili. Dicevamo prevenzione dall’abuso di alcol che è più comune nei maschi e nei giovani adulti (anche se i danni dell’alcol sono più pesanti nel sesso femminile) ed è considerato uno dei problemi sanitari e sociali più rilevanti. I danni da alcool possono portare a cirrosi o tumori del fegato epatiche, portano ad aumentare il rischio di sviluppare altre patologie tra cui diabete, ictus e disturbi cardiovascolari. Sono frequenti problematiche internistiche come gastrite, esofagite, pancreatite e deficit vitaminici. All’abuso di alcol sono inoltre associati numerosi comportamenti antisociali. Queste le visite e screening che saranno fatti: eco color doppler delle carotidi il meglio noto TSA e prevenzione ictus; ecografia tiroide; elettrocardiogramma; consulto senologico: prevenzione tumore al seno; consulto nutrizionale; consulto fisiatrico valutazione posturale; consulto psicologico; test vista ed udito; consulto ortopedico: prevenzione patologie grosse articolazioni; consulto terapia antalgica con agopuntura; consigli del fisioterapista; consulto interni stico, consulto nefrologico; consulto tossicologico, rilievo pressione arteriosa, peso,altezza, girovita; valutazione massa magra e grassa. Dicevamo ampio spazio alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari che rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità a causa di un aumento consistente dei fattori di rischio, in particolare l’obesità, il diabete mellito e la scarsa attività fisica . L’evento ha il patrocinio della Regione, Provincia, Comune di Montignoso, Azienda sanitaria, Fondazione “Monasterio”, FIMMG Federazione Medici Medicina Generale di Massa Carrara, Ordine delle professioni infermieristiche apuano;Federazione Regionale Toscana Associazioni Diabetici (FTD), Coni Regionale, Associazione Italiana contro leucemie, Aeroclub Marina di Massa, O.P.I.:Ordine Professioni Infermieristiche Massa – Carrara, Csi Massa Carrara, Federazione Regionale Misericordie; Fondazione “Giuseppe Saragat” Roma, Accademia Italiana Multidisciplinare per l’Urologia Territoriale; A.L.I.Ce. Associazione lotta ictus cerebrale Pistoia, ed altri. L’evento si tiene in collaborazione del 118 di Massa Carrara.

Nella foto: il percorso interattivo gli occhiali “simulatori”