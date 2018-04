Contributi per il pagamento dell'affitto

Ven, 27/04/2018 - 14:49 — La redazione

Contributo sfratti per morosità

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che sono aperti i termini per presentare la domanda di contributo al Comune di Carrara per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, con cui s’intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Contributi di integrazione al canone di locazione

Il contributo consiste nell' erogazione di un aiuto economico per il pagamento dell'affitto. Per accedere al contributo è necessario partecipare all'apposito bando del Comune di Carrara. Il contributo è erogato fino ad esaurimento delle risorse messe in disponibilità dalla Regione Toscana e dal Comune. Il contributo statale, regionale e comunale non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.

L’Ufficio FENAPI di Via 7 Luglio,4 a Carrara (davanti agli Uffici tributi comunali) è a disposizione degli interessati per la predisposizione delle relative domande.