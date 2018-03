La presentazione lunedì 26 marzo al Palazzo Ducale di Massa

Ven, 23/03/2018 - 11:30 — La redazione

L’allerta meteo per neve dell’inizio di marzo aveva fatto rinviare l’appuntamento già fissato: la nuova data è per lunedì 26 marzo alle 10 nella sala della resistenza del Palazzo Ducale di Massa.

Liber* Tutt*, il progetto promosso dalla Provincia di Massa-Carrara nelle scuole contro gli stereotipi per contrastare la violenza di genere, giunto nel 2017 alla seconda edizione, è diventato un fotolibro, un racconto per immagini per narrare quello che è stato.

Lunedì 26 marzo 2018, a partire dalle 10, il fotolibro viene presentato nel corso di un incontro con le scuole in programma nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa.

Dopo i saluti del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, l’introduzione della funzionaria della Provincia, Francesca Lazzerini, e quello di Patrizia Coletta, direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo, la presentazione, con proiezione, è affidata a Daniele Lorenzetti, che ha curato e seguito la realizzazione del progetto.

Sono previsti gli interventi degli artisti che hanno realizzato i laboratori, poi spazio alla discussione con i docenti.

Provincia di Massa-Carrara