L'apuano Stefano Gazzoli nuovo presidente regionale del sindacato balneari di Confesercenti

Gio, 15/11/2018 - 18:56 — La redazione

Stefano Gazzoli è il nuovo presidente regionale della Fiba, il sindacato dei balneari di Confesercenti. Il titolare del Bagno Sara di Marina di Massa e presidente Fiba Confesercenti Toscana Nord, è stato eletto con il voto unanime dei delegati regionali che si sono riuniti in assemblea a Pisa la settimana scorsa. Nella presidenza regionale è entrato anche Antonio Lenzi titolare del bagno Nuova Italia di Marina di Carrara. Gazzoli e Lenzi hanno poi preso parte all’assemblea di Roma per l’elezione del nuovo presidente nazionale; insieme a loro nella capitale erano presenti anche Susanna Bertelloni del Bagno Roma di Marina di Massa e Maurizio Ragaglini del Bagno Mauro di Marina di Massa. “Sono onorato della nomina e voglio ringraziare il presidente regionale uscente Fabrizio Lotti per il bel lavoro di squadra sotto la precedente presidenza – ha dichiarato Gazzoli -. Quella attuale cercherà di migliorare il sistema organizzativo e comunicativo sull’intera costa toscana, sarà aperta e itinerante. Il nostro lavoro si svolgerà verso due importanti direzioni: la partecipazione all’evoluzione normativa nazionale dove porteremo la voce ed il contributo della FIBA Toscana, e l’attenzione alle necessità quotidiane degli operatori, con rapporti territorio-regionale intensi, con particolare priorità sia alle emergenze per le calamità naturali, sempre più frequenti sia realizzando i progetti di innovazione sui quali stiamo lavorando da oltre un anno“. A Gazzoli i complimenti dei vertici di Confesercenti Toscana Nord nella certezza che anche a livello regionale saprà portare le proprie capacità e competenze al servizio di una categoria che mai come in questi ultimi tempi ha bisogno di attenzione e sostegno sindacale.