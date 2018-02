Sab, 24/02/2018 - 22:08 — La redazione

Nella Sala Canova del complesso fieristico di Marina di Carrara, il 26 Febbraio , nell'ambito di Fiera Tirreno CT & Balnearia 2018, si terrà la Conferenza ‘’ Esperienze di mare per un mondo inclusivo ‘’ . Tra i relatori ci piace evidenziare la presenza del Presidente Nazionale della FISH Vincenzo Falabella che tratterà il tema “Piano nazionale sulla disabilità e Disability Card “ argomento da conoscere per la sua estrema attualità, utile sia per le Associazioni che per gli interessati. Saranno inoltre ospiti per la Fondazione Tender di Genova un rappresentante e il Comandante del brigantino Nave Italia, per illustrare il progetto con finalità sociali e inclusive che da alcuni anni si concretizza su quello è il brigantino a vele in navigazione più grande al mondo pilotato dalla Marina Militare con un equipaggio a bordo di oltre 30 unità. L’esperienza è di particolare interesse per le Associazioni, gli operatori, le Scuole, gli amministratori al fine di conoscere le modalità per partecipare al progetto ed essere ospitati sul brigantino nella sua navigazione. Interverrà Marco Carani, di Villanova di Ostuni, per presentare il progetto "Portami al mare ". Esperienza di escursioni a bordo di Euphoria , una barca accessibile. A seguire, l'architetto Marco Fosella che , con l’accattivante titolo "Dalla spiaggia al giardino: il verde nella progettazione inclusiva", attraverso esempi e progetti, esporrà come uno spazio esterno, appositamente progettato e fruibile, possa migliorare la salute e il benessere delle persone.