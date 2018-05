Roberto Salvini ed Elisa Montemagni (Lega) chiedono chiarezza sulla chiusura della palestra "FujiYama"

Gio, 03/05/2018 - 19:56 — La redazione

“L’associazione sportiva FujiYama di Massa-affermano Roberto Salvini ed Elisa Montemagni, Consiglieri regionali della Lega-è una vera eccellenza nel settore sportivo ed in particolare nell’ambito delle arti marziali, con circa 120 soci, senza dimenticare che, dal lontano 1971 quando venne costituita a Viareggio, sono transitati oltre 5000 atleti.” “Visto che-proseguono i Consiglieri-la Provincia ne ha recentemente richiesto lo sfratto, resta però ignota la motivazione che sta alla base di tale scelta, oltre come si vogliano, successivamente, adibire gli stessi locali.” “Vista la palese importanza della struttura sportiva-precisano Salvini e Montemagni-abbiamo, dunque, deciso di redigere una mozione in cui chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi prontamente nei confronti della Provincia e del Comune di Massa, affinchè si aiuti tale storica Associazione, insignita della prestigiosa Stella d’Argento del Coni, a collocarsi in altri ed adeguati spazi.” “Inoltre-concludono Roberto Salvini ed Elisa Montemagni-chiediamo di valutare, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, un intervento diretto della stessa Regione Toscana.”

Gruppo Lega