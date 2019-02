CTT Nord presenta i nuovi mezzi Otokar

Mar, 05/02/2019 - 19:49 — La redazione

CTT Nord prosegue il suo impegno di rinnovo della flotta e nella giornata di Martedi 05 Febbraio 2019 ha presentato in Piazza Alberica a Carrara, 3 nuovi mezzi, che portano a 168 il numero di bus entrati in servizio da Marzo 2015. I bus in questione, sono 3 Otokar Navigo U in versione extraurbana che vanno a sostituire mezzi molto vecchi, con un netto miglioramento sul piano delle emissioni inquinanti; i mezzi saranno impiegati sulle linee extraurbane di Massa Carrara. Questi bus - alimentati a gasolio, allestiti con 33 posti a sedere e dotati di impianto frenante ABS, controllo della trazione ASR, blocco della movimentazione del veicolo a porte aperte e sistema di rilevamento degli ostacoli a porte chiuse - rientrano tra i mezzi con sistema di sicurezza standard Iveco. I mezzi in questione sono dotati anche di sistema satellitare AVM che permette il monitoraggio degli stessi in movimento (la posizione, il percorso, velocità, ecc.). Il Vice Presidente di CTT Nord Maurizio Paponi dichiara: “CTT Nord compie l’ennesimo importante passo verso l’obiettivo del rinnovo e dell’ammodernamento della propria flotta reso possibile dalla sottoscrizione del Contatto Ponte con la Regione Toscana. Salgono a 168 i Nuovi bus posti in circolazione entrati in servizio da marzo 2015. Dopo l’inserimento di tre mezzi a Carrara avvenuto solo pochi giorni fa, presentiamo ancora 3 mezzi extraurbani che vanno a sostituire mezzo ormai molto vecchi in attesa di poter reinserire i nuovi Bus urbani già posti in circolazione nel bacino di Massa Carrara e precauzionalmente fermati nell’attesa – ci auguriamo più breve possibile - che siano compute le doverose ed indispensabili operazioni di controllo per garantire all’utenza ed ai propri dipendenti la massima sicurezza nei trasporti. Ulteriori 2 mezzi saranno presentati nel prossimo mese di aprile. Entro la fine dell’anno sono previsti ancora inserimenti di mezzi di piccole dimensioni per venire incontro alle esigenze del bacino di Massa Carrara ed altri mezzi saranno presentati ad inizio 2020 a seguito della gara CONSIP. Prosegue dunque incessantemente l’impegno costante di CTT Nord di migliorare la qualità e quantità dei propri mezzi e la qualità del servizio”. L’Amministratore Delegato di CTT Nord Alberto Banci commenta: “Dopo i tre mezzi presentati sempre in questa piazza due settimane fa, diamo un’altra risposta concreta alle criticità riscontrate in questi ultimi mesi, sia in termini di affidabilità che di comfort. Si tratta infatti di un ulteriore passo nell’ammodernamento della flotta messo in moto dalla sigla del Contratto Ponte che prevede ancora diversi nuovi inserimenti”. L’Assessore ai Trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, dichiara: “Uno dei principali obiettivi del contratto ponte sottoscritto con le aziende è quello della qualificazione del trasporto pubblico su gomma. L’ inaugurazione di oggi, che si somma alle ormai numerose avvenute in tutta la Toscana, dimostra che la strada avviata è quella giusta. Dalla firma del contratto ad oggi sono stati messi in esercizio quasi 200 nuovi mezzi e altrettanti entro il 2019 per arrivare a circa 400 nuovi bus in totale. Questo significa per i cittadini e per tutti gli utenti della gomma non solo maggiore sicurezza quando viaggiano, ma anche una migliore qualità del servizio”. Il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale commenta così: “Siamo ben contenti dell’arrivo di questi tre nuovi mezzi che vanno a sostituire vecchi mezzi e obsoleti. I nuovi mezzi sono indispensabili a sanare le criticità che affrontano quotidianamente i nostri cittadini”.

