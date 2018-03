Il massese Francesco Bennati nella presidenza regionale pubblici esercizi di Confesercenti

Ven, 30/03/2018 - 14:07 — La redazione

Importante riconoscimento a livello toscano per gli imprenditori del settore pubblici esercizi di Confesercenti area Massa Carrara. Entra infatti nella presidenza regionale di Fiepet, il sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti, Francesco Bennati coordinatore Massa Carrara, presidente Fib Massa e titolare del bar La Madonnina. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea regionale che ha designato come presidente Fiepet Toscana Franco Brogi di Firenze. Bennati si metterà subito a lavoro in vista dei prossimi impegni del sindacato: una revisione della SIAE e SCF, una legge regionale che regoli le sagre e una battaglia per normare il fenomeno home-restaurant.