Intervento di abbattimento delle barriere architettoniche a Tresana: sabato l'inaugurazione

Si terrà sabato 27 Gennaio alle 10.30 presso la Palestra Comunale di Barbarasco un nuovo intevento di abbattimento delle barriere architettoniche. "In questo delicato momento di crisi economica è giusto darsi delle priorità - afferma il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini - e per noi, l'abbattimento delle barriere, è assolutamente prioritario". Dopo l'installazione di due elevatori presso il Centro di Socializzazione e Volontariato Le mie Radici ed il Comune di Tresana, ora è il turno della Palestra Comunale. "Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana al quale abbiamo aggiunto risorse del Comune. La nostra Palestra dovrà diventare un centro di aggregazione anche per le persone diversamente abili". L'intervento, costato 20 mila Euro, prevede la realizzazione di Servizi igienici per i portatori di handicap: "Ringrazio la Società della Salute che ci ha supportato in questo percorso e l'Ass. Provinciale paraplegici".