Montemagni (Lega): "Manca idoneo punto di primo soccorso nella Casa della Salute"

Lun, 22/10/2018 - 14:37 — La redazione

“Se a Fivizzano i problemi a livello di servizi sanitari non mancano-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-anche ad Aulla le cose non paiono andare per il verso giusto.” “Infatti-prosegue il Consigliere-nonostante varie promesse fatte da chi gestisce la Sanità regionale, la locale Casa della Salute presenta alcune criticità, tuttora irrisolte.” “Come infatti segnala la Uil Fpl-precisa l’esponente leghista-vi sono seri problemi per quel che riguarda il Punto di Primo Soccorso e quello di Emergenza Territoriale.” “La sede appare non idonea alla funzione che deve svolgere-sottolinea Montemagni-considerati gli spazi non sufficienti che mettono in chiara difficoltà anche i pazienti i quali rischiano di non poter ricevere cure adeguate.” “Altra questione non irrilevante-insiste la rappresentante del Carroccio-purtropo comune ad altre strutture sanitarie presenti in Toscana, è la mancanza di sorveglianza dell’area in questione, tanto che i sindacati hanno più volte richiesto l’installazione di apposite telecamere.” “La nota della Uil-incalza il Consigliere-evidenzia anche una carenza di personale per quanto concerne l’assistenza domiciliare che viene portata avanti da soli cinque infermieri contro i nove previsti in organico.” Insomma-conclude Elisa Montemagni-auspichiamo che l’Assessore Saccardi abbia il buonsenso di risolvere le suddette problematiche, non limitandosi a vacue promesse che, poi, puntualmente non si tramutano in fatti concreti.”