La Lega presenta la lista

Mer, 09/05/2018 - 18:50 — La redazione

Sabato 12 maggio alle ore 12 la Lega presenterà al pubblico i propri candidati per la prossima competizione elettorale massese: l'evento sarà svolto nel point elettorale di via delle pinete 32, a Marina di Massa presso le vetrine del brugiano. Per l'occasione scenderanno in campo i dirigenti locali e regionali del partito, pronti a suonare la carica aprendo ufficialmente la campagna elettorale: a partire dal Sen. Manuel Vescovi, segretario nazionale Lega Toscana, proseguendo con Elisa Montemagni, presidente del gruppo consiliare regionale, Guido Mottini, vicesegretario Lega Toscana e Andrea Cella, segretario provinciale Lega Massa Carrara. Prenderà parte all'evento anche il candidato a sindaco per la coalizione di centro destra, Francesco Persiani. "Siamo pronti per questo ultimo mese di campagna elettorale" - commenta Andrea Cella - "Da molto tempo ci siamo infatti dedicati a trovare le soluzioni politiche migliori per risollevare il nostro territorio, in questo percorso molti cittadini si sono uniti a noi aiutandoci in varie forme, a seconda delle loro qualità professionali e lavorative: sabato mattina sarà possibile conoscere le 32 persone che ci metteranno la faccia, in prima linea. Compongono una lista che combina al meglio gioventù ed esperienza, con un'età media di 44 anni. Attorno a loro lavorerà tutto il nostro team massese, con l'unico obiettivo di rivoluzionare finalmente per la prima volta nella storia l'amministrazione comunale."