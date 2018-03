A Villa Cuturi presentazione del libro "L'ultima scelta", di Leonardo Gori

Gio, 22/03/2018 - 19:09 — La redazione

Sabato 7 aprile alle ore 17.30 presso il salone a piano terra di Villa Cuturi a Marina di Massa verrà presentato il nuovo libro "L'ultima scelta" dello scrittore fiorentino Leonardo Gori ed edito da Tea

Grazie alla collaborazione con la libreria Diffusione del Libro di Marina di Massa e del suo titolare Christian Pedruzzi, l'autore racconterà le nuove vicende del suo personaggio Bruno Arcieri, questa volta alle prese con indagini ambientate in una Italia degli anni '70.

Leonardo Gori vive a Firenze. È autore del ciclo dei romanzi di Bruno Arcieri: prima capitano dei Carabinieri nell’Italia degli anni Trenta, poi ufficiale dei Servizi segreti nella seconda guerra mondiale e infine inquieto senior citizen negli anni Sessanta del Novecento. Il primo romanzo della serie è Nero di maggio, ambientato a Firenze nel 1938, cui sono seguiti Il passaggio, La finale, L’angelo del fango (Premio Scerbanenco 2005), Musica nera, Lo specchio nero, Il fiore d’oro (questi ultimi due scritti con Franco Cardini), Il ritorno del colonnello Arcieri e Non è tempo di morire. È anche autore di fortunati thriller storici e co-autore di importanti saggi sul fumetto e forme espressive correlate (illustrazione, cinema, disegno animato).

"L'ultima scelta" è il nuovo romanzo inedito del ciclo dedicato al colonnello Arcieri.

Tra agenti deviati, traffici di informazioni riservate e ambigui personaggi, il colonnello Bruno Arcieri viene coinvolto in un’operazione pericolosissima, forse l’ultima della sua carriera.

Roma, gennaio 1970. Il colonnello Arcieri, ormai in pensione, viene convocato in gran segretezza da un alto dirigente dei Servizi, che gli prospetta un’ultima operazione: una fonte americana della CIA vuole vendergli informazioni utili a far saltare i cosiddetti «Servizi deviati», ma intende trattare solo con Arcieri. L’anziano colonnello accetta e viene condotto in una villa toscana, dove una sua vecchia conoscenza gestisce un pensionato per studentesse straniere, e dove vengono organizzati gli incontri con la fonte, l’agente Zero. Per poter manovrare con maggiore facilità Arcieri, la spia americana gli svela subito di essere appoggiato anche da altri Servizi stranieri, tramite Elena Contini, il grande amore mai dimenticato del colonnello, e fa leva sul loro passato per metterlo in crisi. Arcieri vorrebbe tirarsi indietro, colto da mille sospetti e tentennamenti, ma alla fine si lascia coinvolgere in una vicenda dove tutti conducono un doppio gioco, e dove è sempre più difficile fidarsi davvero di qualcuno.

Un romanzo «invernale», cupo e gelido, in cui Leonardo Gori ci mostra un Bruno Arcieri invecchiato, in preda a dubbi esistenziali che potrebbero alterare i delicati equilibri tanto faticosamente conquistati; un uomo stanco che si trova di fronte a un bivio cruciale, davanti al quale dovrà fare una scelta, l’ultima, forse la definitiva...