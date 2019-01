La FENAPI di Massa Carrara informa gli interessati in merito a due importanti scadenze

Ven, 25/01/2019 - 14:21 — La redazione

Reddito di inclusione

I beneficiari del REI, la misura economica di sostegno riservata alle persone in condizioni di disagio, dovranno rinnovare l'attestazione ISEE entro il 15 febbraio prossimo al fine di veder corrisposto regolarmente il pagamento del mese di febbraio. Nel caso in cui, infatti, l'attestazione non fosse rinnovata INPS interverrebbe con il blocco del pagamento del Reddito di Inclusione.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi

E’ stato approvato dalla Regione Toscana, per il triennio 2019/2021, un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi. Il contributo annuale è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di una specifica istanza che va presentata entro e non oltre il 30 giugno.

Il contributo è pari a 700 euro per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave.

Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

Tra i requisiti previsti dal bando, il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.

Le domande devono essere inviate al Comune di residenza, il quale dopo aver provveduto alla verifica dei requisiti necessari per la concessione del contributo e definito l'elenco degli aventi diritto, lo trasmetterà alla Regione Toscana, che provvederà all’erogazione del contributo e ne disporrà il pagamento mediante le modalità scelte dal richiedente.

Gli interessati possono rivolgersi presso le sedi FENAPI:

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti) -

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali)