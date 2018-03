"S-Passo al Museo, in vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi: ci sono i campi pasquali nei musei"

Lun, 19/03/2018 - 19:36 — La redazione

Pensando a un museo ci si immagina quasi sempre un luogo espositivo: in realtà stanno sempre più diventando luoghi dinamici, al servizio della collettività, anche con iniziative dedicate ai più piccoli per avvicinarli sempre più a queste realtà.

Una di queste è S-Passo al museo, una serie di campi pasquali promossi dalla Regione Toscana che tornano nei musei della Toscana tra il 29 e 3 il aprile 2018: siamo arrivati al quarto anno e il progetto Campus al Museo continua con sempre maggiori adesioni da parte delle famiglie.

Ha aderito all’iniziativa anche il sistema museale della Provincia di Massa-Carrara, “Terre dei Malaspina e delle statue stele”, gestito dall’Istituto Valorizzazione dei castelli per conto della Provincia, che ha la competenza in materia di reti culturali. Due i musei coinvolti: quello del castello Malaspina di Massa e quello dell’emigrazione del castello di Lusuolo, nel comune di Mulazzo

Con "S-Passo al Museo" i musei aprono le porte a bambini e ragazzi che, in vacanza dalla scuola, vogliono divertirsi in maniera diversa. Per questo, educatori museali qualificati hanno creato appositamente dei progetti che includono laboratori ludico-didattici, attività didattica, giochi cinema e letture.

L’appuntamento al Castello Malaspina di Massa è nei giorni 29, 30, 31 marzo e 3 aprile dalle 8,30 in poi: possono partecipare bambini dai 4 ai 10 anni, suddivisi in due gruppi per fasce di età. Ci sarano laboratori didattici per imparare a fare uno stemma di famiglia, un uovo fabergé, un costume rinascimentale, storytelling di pasqua, teatro, caccia alle uova, pittura e tanto altro. Il costo è fissato in 20 euro,comprensivi di merenda e pranzo, con possibilità di sconti per fratelli e sorelle o per la partecipazione a più giornate.

Al castello di Lusuolo l’iniziativa è in programma il 20 marzo, sempre dalle 8,30 in poi, con visita tematica al castello, filmati dalle fiabe più conosciute, giochi e la costruzione della “valigia per il viaggio”. L’età consigliata è dai 5 agli 11 anni, Il costo è di 15 euro (merenda e pranzo al sacco). Per i bambini del comune di Mulazzo ci sarà a disposizione un pulmino.

Per entrambi gli appuntamenti per informazioni e prenotazioni (entro il 26 marzo 2018): info@istitutovalorizzazionecastelli.it oppure telefonare al numero 3270755390.

Provincia di Massa-Carrara