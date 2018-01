Venerdì al Planetario si parla di Newton

Mer, 17/01/2018 - 12:40 — La redazione

Venerdì 19 gennaio alle ore 21.15, appuntamento pubblico presso il planetario comunale "A. Masani" di via Bassagrande a Marina di Carrara. Spunto di partenza sarà la figura di Newton, personaggio sotto molti aspetti interessante e talvolta contraddittorio, grande matematico e padre della legge della gravitazione universale, ma contemporaneamente appassionato di alchimia, culti esoterici e ideatore di alcuni piccoli espedienti che utilizziamo quotidianamente senza sapere che si devono a tanto personaggio. Il titolo dell’incontro, cui sarà dedicata la prima parte della serata, sarà appunto “Newton fra scienza e alchimia”. Seguiranno poi la simulazione, sotto la cupola del planetario, dei movimenti del cielo e le principali costellazioni visibili in questo periodo. Per finire, qualora le condizioni meteo lo permettano, con uno spazio finale dedicato all'osservazione diretta all'aperto (grazie anche a telescopi) dei principali oggetti astronomici visibili nel cielo in questo periodo. Data la capienza limitata dei locali, si suggerisce la segnalazione della propria partecipazione, via sms o telefonata (333/1731533), o tramite l’indirizzo planetario@comune.carrara.ms.it