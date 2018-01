Mastrini: "Asl e PD lontani dai problemi della Lunigiana"

Mar, 30/01/2018 - 21:42 — La redazione

L'ultima Assemblea della Società della Salute, cui ha partecipato il Direttore dell'Asl Toscana Nord Ovest Maria Teresa De Lauretis, si era conclusa con la promessa di una nuova convocazione dedicata ai problemi degli Ospedali della Lunigiana. Era il 27 Novembre e da allora nessuna notizia: mi auguro che il Direttore non si sia dimenticato dell'impegno assunto, cosi come si ricorda di percepire 120 mila Euro l'anno pagati dai contribuenti. Rilevo anche come il PD, che governa la sanità toscana, non si preoccupi minimamente di raccogliere le segnalazioni che arrivano dagli utenti e di porre rimedio ai disagi che ogni giorno i Cittadini vivono. In particolare sofferenza l'Ospedale di Fivizzano, che abbiamo chiesto di riconoscere come Ospedale di area disagiata: è una questione di volontà e di priorità. Se il Direttore De Lauretis non convocherà l'Assemblea chiederò ai Sindaci della Lunigiana di farlo rivolgendosi al Presidente.