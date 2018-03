Le aree per le nuove scuole medie

Mar, 20/03/2018 - 20:12 — La redazione

Questa mattina, presso la sala giunta del Palazzo Comunale, è avvenuta la consegna delle aree destinate alla costruzione delle nuove scuole medie alla Regione Toscana che le ha conseguentemente affidate, per l'inizio dei lavori, alla ditta B&B Costruzioni Generali S.r.l., che ne ha garantito la realizzazione in 150 giorni. Presenti per il Comune il sindaco Roberto Valettini, il consigliere con delega alla Pubblica Istruzione Silvia Amorfini, l'assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Giovannoni, l'architetto Franco Testa e il geometra Christian Gavazzi. Per la Regione, invece, gli ingegneri Ilaria Butti e Alessandra Pagni, e il tecnico Gabriele Cerri. Infine, per la ditta, l'amministratore delegato Nardian Balla, l'ingegnere Paolo Zola e altri tecnici. A partire da domani, quindi, sarà messo in piedi il cantiere e con la prossima settimana inizieranno i lavori veri e propri. “Abbiamo ereditato un passato costituito da sei anni di inerzia – ha commentato il sindaco Roberto Valettini – e, dopo sette mesi di amministrazione, con la firma di oggi abbiamo dato finalmente il via alla realizzazione del futuro dei nostri ragazzi e della nostra città.” Il risultato raggiunto è frutto di un impegno intenso e continuativo, sia dal punto di vista politico che da quello professionale, da parte del Primo Cittadino presso la Regione, gli assessori e l'impresa appaltatrice, e sempre il sindaco coglie inoltre l'occasione per ringraziare quanti si sono dati da fare per aiutarlo nel raggiungimento dell'obiettivo.

L'Amministrazione Comunale