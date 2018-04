Ortori: "Anche su GAIA serve una svolta"

Mer, 11/04/2018 - 18:37 — La redazione

La svolta che propongo, chiedendo il voto ai massesi alle primarie del 22 aprile, è anche in merito alla gestione del servizio idrico: occorre trasformare GAIA da società per azioni ad azienda di diritto pubblico ed accedere a tutte le agevolazioni fiscali che questa scelta politica comporta in termini di abbattimento dei costi per l'azienda e di tariffa per i cittadini. Come Sindaco non risponderò altro che ai massesi e sarò ben lieto di collaborare con tutte le forze politiche che stanno su questa posizione. Abbattere i costi della bolletta si può e non mi vengano a dire che mancano i soldi: a bilancio dell'autorità idrica toscana sono pronti 160 milioni di euro per 'autostrada dell'acqua, con la rete idrica che perde il 50% della risorsa, si pensa ad una grande opere per portare un tubo dalle apuane a livorno. Noi siamo per l'unico grande opera che serve: la manutenzione dei nostri acquedotti. Come Sindaco a me non faranno retrocedere da queste convinzioni.

Simone Ortori