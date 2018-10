Sicurezza per le donne: la Lega offre spray e corsi di autodifesa gratuiti

Mar, 02/10/2018 - 17:33 — La redazione

Operazione sicurezza della Lega di Massa. Sabato 6 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso lo spazio antistante il teatro Guglielmi, la Lega sarà presente con il proprio gazebo per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di maggiore sicurezza per le donne. "Bisogna dare un messaggio forte alle nostre cittadine, ma anche cittadini, su un problema concreto che esiste ormai da anni in tutta Italia e purtroppo anche a Massa." - dichiara Irene Mannini, consigliere comunale e responsabile delle politiche sociali e femminili della Lega di Massa. "Da qui l'idea di seguire anche noi la campagna della Lega Toscana partita dal Consiglio Regionale, di distribuzione degli spray al peperoncino alle donne che ne faranno richiesta partecipando al nostro breve corso di formazione gratuito sul suo utilizzo. Lo spray potrà essere utilizzato dalle donne come deterrente in situazioni di particolare pericolo. Non è un rimedio che si sostituisce all'azione delle forze dell'ordine, le quali svolgono già, nelle loro possibilità, un ottimo lavoro, ma uno strumento che potrà garantire alle nostre cittadine un maggior senso di protezione. Non è certo la soluzione definitiva al problema sicurezza ma è un piccolo passo verso l'applicazione a livello locale di uno dei nostri obbiettivi di partito: quello della "legittimità della legittima difesa". La consegna dello spray, che ha una gettata di circa 3 metri, avverrà solo dopo la presentazione di un breve corso di formazione per il suo buon uso. Per l'occasione verranno raccolte firme per le adesioni al nostro corso gratuito di difesa personale femminile e per promuovere a livello comunale delle iniziative similari. La mancata sicurezza- conclude Mannini- è una percezione trasversale a tutte le donne: è una battaglia che deve essere vinta a prescindere dal colore politico."

Nella foto: Irene Mannini