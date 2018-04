Venerdì al Planetario: "Anche gli astronomi sbagliano"

Gio, 26/04/2018 - 12:51 — La redazione

Questo venerdì, 27 aprile, l'appuntamento settimanale al Planetario Comunale "A. Masani" di Marina di Carrara, avrà come "spunto di partenza" il tema: "Anche gli astronomi sbagliano....".

Come (dovrebbe essere) noto, la scienza, infatti, non ha dogmi immutabili, o verità definite per sempre; ma procede per successive approssimazioni verso la "verità" scientifica. Il tutto in un percorso che vede l’osservazione di fenomeni, la formulazione di ipotesi, la verifica sperimentale della validità della ipotesi fatta, il tentativo di sistematizzarla in regole o principi generali, il ragionamento su nuove misure ed osservazioni ecc. In ognuno di questi passaggi l’errore umano, la finitezza ed il margine di incertezza dei dati e, talvolta, gli stessi pregiudizi consci o inconsci dello studioso, possono portare ad errori, che successivamente altri osservatori e scienziati possono in seguito correggere. Nella lezione verranno presentate alcune delle "cantonate" storiche prese da astronomi del passato (anche grandissimi quali Galileo, Newton, Herschell), non per denigrare tali monumentali figure della scienza, ma per confermare l’adagio di un Carosello d'annata: “sbagliando si impara”.

La seconda parte della lezione sarà dedicata, come d'abitudine, all’osservazione del cielo come appare sotto la cupola del planetario, con, al termine (meteo permettendo) l’appuntamento con l'osservazione diretta nel cielo, ad occhio nudo ed al telescopio, degli oggetti astronomici visibili, in questo periodo. Fra di essi la Luna e il pianeta Giove con le sue lune.

Per ulteriori informazioni sugli incontri e sulle attività del Planetario, nonché per segnalare la propria partecipazione a questo incontro, si ricordano i recapiti: telefono e sms 333/1731533, e mail del planetario stesso: planetario@comune.carrara.ms.it

Nell'immagine: ritratto di Galileo. Forse non tutti sanno che due delle sue opere principali (veri e propri pilastri del metodo scientifico), "il Saggiatore" ed il "Dialogo sopra i due massimi sistemi", si basano su due sue ipotesi errate: che le comete non siano oggetti celesti ma semplici fenomeni della nostra atmosfera (Il Saggiatore), e che le maree marine siano dovute essenzialmente alla rotazione della Terra su se stessa, e non ad una forza legata alla presenza della Luna o del Sole (Dialogo sovra i due massimi sistemi.