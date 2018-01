La Lega: "Gli esempi di buona amministrazione sabato 27 a Carrara"

Mer, 24/01/2018 - 14:30 — La redazione

Sabato 27 gennaio alle ore 17:00 presso le stanze dell'autorità portuale di marina di Carrara si terrà un incontro pubblico promosso da Lega e Forza Italia di Carrara. Sarà l'opportunità per discutere e rendere edotta la cittadinanza delle buone pratiche di amministrazione sviluppate in Toscana dai sindaci ed esponenti di centro destra, rendendo possibile un confronto tra amministratori, associazioni di settore e cittadini. Parteciperanno infatti Massimo Mallegni (ex sindaco di Pietrasanta), Susanna Ceccardi (sindaco di Cascina) ed Elisa Montemagni (consigliere regionale), insieme ad alcuni rappresentanti di settore e a consiglieri comunali ed esponenti di partito locali. Andrea Cella, Segretario Provinciale Lega Nord Massa Carrara commenta così l'evento: "In questi anni siamo riusciti a dimostrare ai cittadini toscani che è possibile governare molto meglio di quanto abbia fatto il centro sinistra. Questo incontro serve proprio per far conoscere quanto di buono è stato fatto dalle amministrazioni di centro destra e quali proposte possano essere portate avanti a livello amministrativo, permettendo il confronto tra i nostri esponenti e associazioni, commercianti e cittadini: l'ennesimo esempio che come centro destra preferiamo stare tra la gente e vivere i problemi reali delle persone, piuttosto che rinchiuderci negli uffici. Penso che sia soprattutto questo, l'ingrediente principale del nostro successo: la nostra politica è da sempre al servizio del cittadino. Invito quindi chi abbia proposte o voglia semplicemente essere al corrente delle nostre iniziative e porre dei quesiti, a partecipare all'incontro di sabato alle 17:00 a Marina di Carrara".

Nella foto: Susanna Ceccardi