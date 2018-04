Confcooperative elegge i nuovi comitati regionali

Gio, 19/04/2018 - 13:00 — La redazione

Firenze, 19 aprile 2018 – Una giornata di assemblee per eleggere gli organi sociali delle nuove Federazioni regionali (Confcooperative FedAgriPesca Toscana, Federsolidarietà, Lavoro e Servizi, Habitat, Cultura Turismo Sport e i comitati regionali di FederazioneSanità e Federconsumo). L’appuntamento è domani, 20 aprile, dalle ore 9 all’educatorio Il Fuligno, via Faenza 48, Firenze.

Per due delle assemblee di rinnovo la mattina è dedicata anche a incontri e dibattiti, in particolare Federsolidarietà Toscana organizza dalle 9 un convegno sulla cooperazione sociale e sui suoi “Principi e comportamenti per riprogettare insieme il futuro”. Sono invitati a partecipare il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente Anci Toscana, Matteo Biffoni, sono previsti interventi di Fabio Palmieri, presidente Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, di Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto alla salute, welfare, integrazione socio-sanitaria e sport e di Giuseppe Guerini, Presidente Confcooperative-Federsolidarietà nazionale. Chiuderà i lavori Claudia Fiaschi, Presidente Confcooperative Toscana.

L’incontro servirà ad approfondire temi come le nuove forme di partenariato tra cooperative e pubbliche amministrazioni, il piano economico in seno al bando di gara, le politiche di genere e la competitività tra le imprese. L’assemblea congressuale per parlare del programma di mandato 2014-2018 e per eleggere i nuovi organi societari è prevista nel pomeriggio, a partire dalle 14.

Anche Federcultura turismo e sport ha in programma un dibattito nella mattinata di domani. Aprirà i lavori (alle 10) Andrea Ferraris, presidente nazionale Federcultura e, dopo la relazione di mandato della presidente regionale uscente Mariapia Cattolico, seguirà una tavola rotonda su turismo esperienziale e sviluppo di nuovi percorsi turistico-culturali, cui prenderanno parte tra gli altri Lucia De Robertis, VicePresidente del Consiglio Regionale e Stefano Romagnoli, dirigente del settore Turismo della Regione Toscana.

Le nomine del nuovo presidente, del consiglio regionale e dei delegati nazionali sono previste entro le 13.

La giornata delle assemblee elettive che si chiuderà a tardo pomeriggio, sarà anche l’occasione per tutte le cooperative aderenti per incontrare le società di servizi e conoscere meglio i progetti del sistema Confcooperative regionale presenti al Fuligno. La cooperativa Opera d’Arte guiderà inoltre gli ospiti alla scoperta del complesso medievale, trasformato nei secoli per l’accoglienza e per l’educazione.