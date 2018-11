Giornata delle Premiazioni CSI

Mar, 27/11/2018 - 13:01 — La redazione

Si è svolta presso la palestra del Centro Giovanile San Carlo Borromeo (il “Chisì”) l’annuale Giornata delle Premiazioni che anche quest’anno ha visto coinvolti quasi un centinaio fra atleti, tecnici e dirigenti che nel 2018 hanno onorato i colori blu-arancio del CSI su tutto il territorio nazionale e in varie discipline sportive: dall’atletica leggera alla ginnastica ritmica, dal nuoto alle arti marziali senza dimenticare pallavolo, softball, football americano, equitazione e ovviamente calcio.

A fare gli onori di casa il Presidente provinciale del C.S.I. Massa – Carrara, Diego Vitale, supportato da buona parte dei consiglieri provinciali e dai rappresentanti del Panathlon Carrara e Massa, Paolo Dazzi, dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Lodovico Andreazzini e dal delegato provinciale della FIDAL Ernesto Lunardini. In platea tantissimi mini-atleti delle varie discipline che hanno fatto da corollario alla premiazione di ben 16 titoli nazionali CSI ottenuti fra atletica leggera e corsa su strada ai campionati in Trentino (Cles) ed in Friuli (Palmanova) nel dettaglio: Melissa Sarti (Pol. Pontremolese) titolo nei 1000 metri categoria ragazze con nuovo record italiano (3'07'' e 52), Sarah Corotti (Atletica Alta Toscana) che ha conquistato ben tre tricolori nei 100, 200 e staffetta 4 x 100 e Viola Cipollini (A.A.T.) doppio oro sempre nella staffetta e nei 1500. Gli altri portacolori della società apuana sono saliti sul gradino più alto del podio poi anche con Samuele Ceccarelli (100 mt.), Gianluca Sacchelli (60 ostacoli), Samuele Baldi (lungo), Michela Barotti e Claudia Ricci le altre due componenti della 4 x 100. Sempre a Cles un titolo assoluto è stato conquistato anche da Raffaele Poletti nei 5000 metri assoluti con la maglia della Atletica Lunezia CSI mentre a Palmanova, nei campionati su strada, il il tricolore assoluto femminile è finito sul petto di Chiara Ferdani (Pol. Pontremolese) reduce anche dai vari successi con la maglia azzurra. La quota “16” si è poi raggiunta con i tre ori ottenuti da Fabio Basile che ha vinto tutte e tre le categorie riservate alla categoria “ipovedenti”.

La cerimonia è poi proseguita con l’assegnazione di tutti i riconoscimenti individuali agli atleti delle società del comitato CSI di Massa – Carrara che hanno sfilato guidati dai propri dirigenti e tecnici, grazie ai quali tutti i weekend dell'anno lo sport scende sui campi con i principi di solidarietà e socialità propri di questo ente: Meitoku Karate Do Massa, Club Nautico sezione Nuoto, White Tigers Massa softball e football americano, Polisportiva Arti Tradizionali Massarosa, Afaph Onlus “Team Runnerini”, Happy Sport Mivida, Equitando nella Terra di Nike. Significative poi anche le presenze delle società che collaborano all'organizzazione dei corsi sportivi all'interno del Centro Giovanile di Massa come la Fortitudo Calcio Atletico Carrara (scuola calcio giovanile), Pallavolo San Carlo Borromeo (volley) e Teatro Danza con l'istruttrice Lucrezia De Bonis in rappresentanza di tutti gli istruttori della società “Carlo Boiardi 2013” che gestisce i corsi nelle tre palestre della struttura di via Marina Vecchia. Nomination finali poi per la Polisportiva A.Po.Di. Don Gnocchi (che non è potuta intervenire come tutti gli anni con i propri atleti poiché impegnata contemporaneamente nella presentazione del proprio bilancio sociale) e per la formalizzazione della sottoscrizione di accordo con il Panathlon di Carrara e Massa della “Carta dei diritti del bambino e dei doveri del genitore” la cui targa numerata (n.27) è stata subito affissa nella segreteria del CSI direttamente dal Presidente Vitale.

Nella foto: il pubblico in piedi durante l'esecuzione dell'Inno di Mameli