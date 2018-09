Una Via e tre Castelli.. la Via Francigena di costa tra Avenza, Massa e Montignoso. Domenica, 23 settembre 2018.

Mer, 19/09/2018 - 12:36 — La redazione

L'evento, promosso e coordinato dagli Assessorati Turismo e Cultura del Comune di Massa in collaborazione con i Comuni di Carrara e Montignoso, con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, vede per la prima volta coinvolto tutto il territorio di Costa per un progetto di Trekking via Francigena dell’Aggregazione Nord della Toscana.

L’iniziativa è realizzata con il supporto organizzativo dell’Associazione “Francigenando”, Associazione Amica di AEVF, che si avvale della collaborazione dell’Associazione Pro Loco Avenza sulla Francigena per il tratto Avenza-Massa.

Il Vice Sindaco nonché Assessore al Turismo Guido Mottini racconta che “la giornata mira a promuovere la conoscenza del tratto francigeno che si articola sui tre comuni della costa apuana, e a promuovere la cultura del Cammino, inteso come turismo alternativo, sostenibile, prodotto slow. Soprattutto si vogliono far conoscere e promuovere quelle caratteristiche ambientali e paesaggistiche che rappresentano, di fatto, un motivo unico di distinzione del nostro tracciato sia rispetto al tratto lunigianese, sia rispetto a quelli più tipicamente toscani.

L'escursione a piedi valorizzerà così anche le peculiarità storiche e paesaggistiche e le emergenze culturali presenti sui territori attraversati.”

Il tema sono i tre Castelli su detto percorso: Torre di Castruccio (Fortezza di Avenza), castello Malaspina di Massa, Castello Aghinolfi di Montignoso, testimoni del Medioevo della Lunigiana Storica marittima, unificanti l’intera sub-regione.

Aggiunge l’Assessore alla Cultura Eleonora Lama che “la peculiarità unica ed irripetibile del nostro tratto è la visibilità del mare, unico punto nei mille km che attraversano l'Italia e nei 378 che attraversano la Toscana. Uno degli aspetti più suggestivi per chi arriva dopo chilometri di vallate e profili montani. Assolutamente da non perdere e di interesse anche per chi in questi posti vive”

Programma della giornata

L'evento vedrà la partecipazione dei tre comuni interessati in un’escursione a piedi guidata lungo il tratto francigeno di costa compreso tra Avenza e Montignoso.

Per motivi logistici (favorire l’afflusso dei partecipanti ed il loro ritiro a fine manifestazione in centri di arrivo e partenza muniti di servizio di trasporto e parcheggi) è stata concordata la divisione in due gruppi su altrettanti tratti, che verranno percorsi in contemporanea:

1) Da Avenza a Massa;

2) Da Massa a Montignoso e ritorno.

I partecipanti potranno scegliere di percorrere l'uno o l'altro tratto, Avenza-Massa e Massa-Montignoso-Massa, dello stesso chilometraggio.

Per necessità di organizzazione e sicurezza sono previsti un massimo di 200 partecipanti in partenza da Avenza ed altri max 200 in partenza da Massa, con prenotazione nei giorni precedenti l'evento.

Partenza da Avenza:

Ritrovo e partenza: Piazza Finelli ore 8.30.

Breve visita guidata al centro storico di Avenza a cura dello storico Pietro Di Pierro.

Ore 9.30: partenza da Piazza Finelli sul tracciato ministeriale della Via Francigena, attraversamento Via Aurelia in loc. Nazzano, prosecuzione su Via Provinciale Carrara- Avenza fino alla rotonda di Bonascola; da lì si risalgono le colline del Candia.

Ore 12.00 circa: sosta tecnica in località Scurtarola sulle colline del Candia.

Ore 13.00 circa: ripresa del trekking lungo Via Dell’Uva, attraversamento della loc. Mirteto e di Borgo del Ponte.

Ore 15.00: arrivo previsto a Massa in Piazza Mercurio, punto fine tappa e ritrovo con altro gruppo.

Partenza da Massa:

Ritrovo e partenza: Piazza Aranci ore 8.30. Disbrigo formalità e partenza.

Attraversamento centro storico cittadino, Via Piastronata, passaggio da Porta Quaranta, per ridiscendere quindi lungo Via Grondini e proseguire l’itinerario verso Montignoso, con breve deviazione dal percorso ministeriale nei pressi della loc. Turano, percorrendo vie parallele all’Aurelia, al fine di evitare il tratto lungo la Strada Statale.

Ore 10.30: arrivo al Castello Aghinolfi di Montignoso, breve sosta tecnica (15 minuti).

Partenza per il tratto di Via Francigena interna alla Valle del torrente Pannosa.

Ore 12.00 circa: arrivo a Montignoso loc. Piazza.

Breve visita guidata del borgo e sosta tecnica per ristoro.

Ore 14.00 circa: partenza e ritorno a Massa seguendo il medesimo percorso dell’andata.

Ore 15.00 circa: arrivo in Piazza Mercurio e incontro con l’altro gruppo.

Ore 15.30/16.00, Piazza Mercurio

Intervento e saluti delle autorità locali

Consegna degli attestati di partecipazione.

Termine programma.

Info e prenotazioni:

Associazione Francigenando

Prenotazione obbligatoria per motivi logistici: inviare mail o messaggio a francigenando@libero.it

Termine iscrizioni: venerdì 21 settembre 2018 ore 18.00

Programma e maggiori info al link https://www.facebook.com/events/1946708705634747/