Domenica Fiera di Primavera a Barbarasco e training regionale della Protezione Civile

Ven, 04/05/2018 - 19:41 — La redazione

La Protezione Civile di Tresana, guidata dal Presidente Andrea Toni, è un'eccellenza nel panorama nazionale. Attiva nei principali scenari di crisi, da L'Aquila a Amatrice, esprime fra le sue fila un Consigliere nazionale: Franco Guelfi. Domenica la centralità della Protezione Civile di Tresana sarà dimostrata in un training del FIR CB Toscana, di cui sarà protagonista la struttura regionale. Dopo la registrazione dei partecipanti e la presentazione del training ci sarà spazio per la presentazione dei mezzi della struttura regionale e di parte della colonna nazionale. Nel Parco Fiera si terrà inoltre la Fiera di Primavera, all'interno ella quale saranno operativi stand gastronomici e sarà allestita un'esposizione di auto d'epoca: "La Fiera è un evento tradizionale - afferma il Vice Sindaco Dhebora Franchetti - in cui sono presenti i migliori espositori floreali".