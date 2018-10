Iniziativa della Lega Carrara contro la violenza sulle donne

Ven, 12/10/2018 - 13:32 — La redazione

Carrara – domenica 21 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00, la Lega sarà presente con il proprio gazebo a Marina di Carrara in viale Vespucci ang. via Rinchiosa per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di maggiore sicurezza per le donne. "Non serve una pistola per allontanare l’aggressore, ma basta uno spray al peperoncino”. - dichiara la Responsabile comunale Marianella Tognoni – “Mentre il Governo si appresta a varare nuove misure a tutela della donna, purtroppo, ancora oggi è oggetto di numerose violenze anche per strada. ”Questa iniziativa non si vuole sostituire all’operato delle nostre Forze dell’Ordine che fanno il loro lavoro in maniera esemplare, ma tende a sollecitare la popolazione, in particolare le donne a prendere atto che, dopo i vari casi di cronaca recenti, la sicurezza personale è una priorità per la propria incolumità” - prosegue Tognoni - "Un’arma per potersi difendere da sole al momento opportuno. L’iniziativa ha già avuto ottimi riscontri in diverse città della Toscana e come avvenuto nei giorni scorsi a Massa, adesso spetta a Carrara rilanciare la proposta del partito. Lo spray verrà distribuito solo dopo aver aderito e frequentato un breve corso gratuito di autodifesa. Perché, l’obiettivo è quello di essere preparati sull’uso e sugli effetti di questa bomboletta. - conclude Tognoni – “Molte donne l’acquistano e la portano sempre con sé perché si sentono più sicure.”

Nella foto: Marianella Tognoni