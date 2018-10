Sanità, Fratelli d'Italia e Lunigiana Libera: "Obiettivo raggiunto"

Mar, 30/10/2018 - 15:34 — La redazione

"Il ruolo assunto dalla politica nel campo sanità è stato determinante", sono le prime parole di Emanuela Busetto (FdI) - mentre quella di sinistra la distruggeva, quella di destra tentava la difesa ad oltranza. Alla luce dei nuovi fatti però il nostro ruolo diventa marginale. Dopo aver condotto fino alla Commissione Sanità la richiesta della Lunigiana, previa partecipazione alla votazione in Aula, la palla passa ora ai tecnici regionali che riceveranno una delegazione dei comitati. Confidiamo nel loro buon lavoro”. A tal proposito si esprime anche Michael Santini di Lunigiana Libera: “ Martedì in Regione Toscana, presso la Commissione Sanità, si discuterà a proposito dei problemi ed eventuali soluzioni sui presidi ospedalieri e la sanità in Lunigiana. Gli oltre 4000 cittadini che hanno partecipato alla raccolta firme hanno vinto e sono finalmente stati ascoltati da chi amministra la nostra Regione. Spero che nella giornata di oggi possano emergere interventi mirati nel più breve tempo possibile.”

Nella foto: Emanuela Busetto