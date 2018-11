A tutto vapore con i treni storici verso la "città della castagna"

Mer, 28/11/2018 - 14:24 — La redazione

Ritorna anche quest'anno il consueto appuntamento con il treno a vapore da La Spezia a Castelnuovo Garfagnana in occasione della manifestazione "Castelnuovo città della castagna". Domenica 2 Dicembre 2018 una sbuffante locomotiva Gr. 740 con carrozze “centoporte” e “corbellini” accompagnerà grandi e piccini a degustare questo gustoso frutto dell'autunno con la tipica farina di neccio DOP della Garfagnana con mostre e degustazioni di mondine, necci e polenta. Presenti anche numerosi banchi di prodotti tipici del territorio. I ristoranti della cittadina proporranno un menù a tema.

L'evento è proposto da Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane con la collaborazione dell'Unione Comuni della Garfagnana, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e della Regione Toscana e con il supporto logistico della Associazione Treni Storici Liguria.

Un tuffo nel passato, un viaggio con atmosfere di altri tempi su carrozze con panche di legno, ottoni lucidi e tende damascate trainate da una locomotiva a vapore degli anni '20 che lentamente, tra pennacchi di fumo e sbuffi di vapore ci condurrà attraverso le terre della Garfagnana fino a Castelnuovo dove la castagna sarà la regina della giornata.

La partenza da La Spezia C.le è prevista alle 07.40 con fermate a La Spezia Migl. (07.49), Vezzano Ligure (08.04), Sarzana (08.46), Carrara Avenza (09.00), Massa (09.15) Forte dei Marmi (09.27), Pietrasanta (09.35), Viareggio (09.53), Lucca (10.24) e arrivo a Castelnuovo alle 11.40.

Il rientro è previsto alle ore 16.30 con arrivo a La spezia C.le alle ore 21.02 con le stesse fermate dell'andata.

Tariffe dalle stazioni tra La Spezia C.le e Pietrasanta a Castelnuovo € 36 per gli adulti e € 18 per i ragazzi da 4 a 12 anni e dalle stazioni di Viareggio e Lucca € 26 per gli adulti e € 13 per i ragazzi. E' possibile effettuare la corsa singola di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate. I biglietti possono essere acquistati presso tutti i canali di vendita Trenitalia (biglietterie, app Trenitalia, www.trenitalia.com, agenzie di viaggio abilitate)

.

Per informazioni: www.fondazionefs.it. Pagina facebook: Fondazione Fs Italiane e Treni Storici Liguria

Email: info@fondazionefs.it



Associazione Treni Storici Liguria