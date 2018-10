A scuola di legalità

Mar, 09/10/2018 - 12:53 — La redazione

"Il 15 Ottobre - scrivono il referente regionale della Toscana Paolo Fidanzi e la referente regionale delle donne Silvia Guidi, presso l'Hotel Palatino di Roma si terrà la Prima lezione della scuola di legalità dell'Italia dei Valori alle ore 18:30 e sarà tenuta da Antonio di Pietro".

Il 15 ottobre 2018 la SCUOLA DI LEGALITÀ IDV terrà la prima lezione che sarà tenuta da Antonio Di Pietro sul tema: la corruzione non muore mai! da tangentopoli ad oggi, passando per Roma capitale. La lezione si svolgerà a Roma presso l’hotel Palatino, alle ore 18,30, avrà la durata di un’ora, sarà in diretta sui nostri siti e sarà possibile rivolgere domande programmate al relatore. Lo potrete guardare in streaming anche nel nostro blog: https://italiadeivaloritoscana.wordpress.com/

